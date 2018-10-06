Başak – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile bir çok irili ufaklı seyahatler yapabilirsiniz. Seminer vermek, kalabalık gruplara konuşmalar yapmak, yeni bir şeylerin mesela dil ile ilgili eğitimlere başlamak için güzel bir süreçte olabileceksiniz.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay zamanı para ile ilgili önemli görüşmelerinizi erteleyip, Ekim’in ilk haftasına bırakmanızda yarar var. Bu Yeni Ay’ın biraz gergin etkileri var, size yapılacak olan ödemelerde gecikmeler gündeme gelebilir. Özellikle free lance çalışıyorsanız, ödemenizi almakta veya maaş zamanı biraz gecikebilir. Size yeni iş teklifleri de sunulabilir, fakat koşulları iyileştirilebilir olması için gücünüzü ortaya koymanız gerekebilir. Yeni Ay’da Güneş/Plüton etkileşimi ile bu hafta özellikle önemli, mevki ve statü sahibi kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. İşin özü aslında, para ile ilgili bir engeli aşmanız gereken ve bir parça da zorlu bir hafta. Sürpriz beklenmedik ödemeler ortaya çıkabilir, giderler artabilir.