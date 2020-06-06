Başak – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda hayal kırıklığı veya güveninizi zedeleyecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Umduğunuzu bulamayabilir, iş ile ilgili hedef ve planlarınızı birkaç hafta daha ertelemeniz gerekebilir. Üstleriniz, patronlarınız veya aile büyüklerinizle tartışmalardan uzak durun.

Bu hafta Mars ile Neptün birlikte hareket edecekler. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Bu ilişki ve ortaklıklardaki aynı devam eden alışkanlıklar olabilir. Tavır ve davranışlar olabilir ya da en kötü ihtimalle ilişki veya ortağın kendisi olabilir. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Parasal anlamda bir şeylere imza atacaksanız da dikkatli olmanızda fayda var. Maddeleri dikkatli okuyun, oyuna gelmeyin.