Başak – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile varsa partneriniz veya ortağınızla beraber seyahat planlayabilirsiniz, partnerinizle aranızda hoş, duygusal yazışmalar söz konusu olabilir, ortağınızla yaratıcılık gerektiren, sanatsal bir takım işlere girişebilirsiniz.

Eğer ki hayatınızda biri yok ise yakın çevrenizin, komşularınızın, kardeşlerinizin, yakın akrabalarınızın sizin için çöpçatanlık yapmasına izin vermelisiniz. Eğer ki yazım alanında yetenekleriniz var ise bu hafta ilham perileri yanınızda olabilir sürekli, yazabilir, yeni projelere başlayabilir, yeni bir kitaba başlayabilirsiniz mesela. Partner veya ortağınızdan size karşı güzel bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Partnerinizle romantik zamanlar geçirmek, birlikte seyahate çıkmak için harika bir dönem. Partner veya ortağınızla aranızda karşılıksız büyük bir yardım ve destek söz konusu olabilecek, olası ilişkilerinizde veya ortaklıklarınızda sorun var ise bunu rahat bir şekilde aşabileceksiniz. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Hem maddi konular hem de özel hayatta zorlanmalara, gereksiz öfke ve gerginliklere, ani patlamalara işaret eder. Mali anlamda işler haftanın ilk günleri pek istediğiniz gibi gitmeyebilir, krediler, ödemeler, borçlar konusu biraz canınızı sıkabilir. Özel hayatınızda da gereksiz kısıtlamalar, engeller söz konusu olabilir. Maddi konularda risk almak için uygun olmadığı gibi, ortaklaşa kazançlarınız varsa o noktalarda endişelenmenize neden olan durumlar söz konusu olabilir.