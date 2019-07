Başak – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Siz her ne kadar yalnız kalmak, kafanızı toparlamak, etliye sütlüye karışmak istemeseniz de şartlar ve koşullar ne yazık ki buna pek de izin vermeyecek görünüyor. Hafta boyunca bastırılmış öfke, yeri ve zamanı geldiğinde vermeniz gereken tepkileri verememekten dolayı, kendinize sık sık kızabilirsiniz.

Yurt dışı işleri, ticari işler, eğitimle ilgili konularda stresli koşullar oluşabilir, şartları kontrol edemeyebilirsiniz. Bu konularla ilgili kimseyle tartışmamaya, ağız dalaşı içine girmemeye özen gösterin. Yasal olarak her türlü başınıza bela olabilecek konulardan uzak durmanızda fayda var. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. Arkadaşlıklar, dostluklar ve aşk hayatınızda krizler deneyimleyebilirsiniz. Keza çocuk sahibi iseniz onunla ilgilide olabilir. Özellikle paranın önemi ve gücünü bu hafta yaşamınızda daha etkili bir şekilde hissedebilirsiniz. Dostlarınızla aranızda ego savaşı yüzünden ayrılıklar oluşabilir. Kendinizi güvence altına almadan her şeye balıklama atlamayın, riskten uzak durun. Özel hayatınızda güç uygulamamaya, karşınızdaki insanın özel alanına gereksiz yere çok fazla müdahale etmemeye özen gösterin. Hafta boyunca normalde size iyi gelen hobiler ve uğraşlarınız neler ise onlara yönelin, ruhunuzu rahatlatın, zevk aldığımız uğraş ve konulara yönelin. Libidonuz biraz artabilir, cinselliğin çok daha yoğun olduğu ilişkilere çekilebilirsiniz. Fakat hayatınızı riske atacak her türlü tehlikeli aktiviteden de uzak durun.

Güneş/Neptün etkileşimi ile de özellikle yalnız olanlar romantik ilişkilere ve kişilere çekilebilir, birliktelikleri olanlar ise keyifli, romantik bir hafta geçirebilirler partnerleri ile birlikte. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. 12. evinizde geri gidecek olan Merkür kronik bir takım rahatsızlıkları tekrar nüks ettirebilir, uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli eski bir eşyayı bulabilirsiniz veya çocukluk döneminize ait bir takım eşya ve resimler ortaya çıkabilir.

Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Ama güzel yanı da arkanızdan iş çeviren kişilerin işleri elinde patlayacaktır.