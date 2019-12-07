Başak – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev alım satım, taşınma, kiralama, evinizde dekoratif değişiklikler yapmak için oldukça uygun zamanlar olacak. Bazılarınız kendi evine çıkmak için adımlar atabilir, bazılarınız ise ev arkadaşı alabilirsiniz evinize. Ama her halükarda yerleşime ait konularda genel anlamda olumlu etkiler altında olacaksınız.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. Özellikle aşk ilişkilerinde sadakatin sınanacağı bir hafta yaşayabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yok ise sizden yaşça büyük ya da oldukça oldun birine özel olarak çekilebilirsiniz. Romantik beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir. Ya da hafta boyunca özel anlamda görüşeceğiniz kişilerle hep ciddi konular konuşmak zorunda kalabilirsiniz. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizin veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Bu hafta imza atmak, ortaklık başlatmak için çok uygun bir hafta olmayabilir, genel anlamda yanıltıcı ve hayal kırıklığı yaratabilir, dikkatli olmakta yarar var. Ev içinde su tesisatı ile ilgili minik sorunlarda oluşabilir. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Bu ikili büyük fırsat ve şanslarla ilgilidir. Fırsatların sizi yakalayacağı konular, çocuk, hamilelik, aşk, yurt dışı ile ilgili işler, eğitim, seyahat, yayıncılıkla ilgili konular olacaktır. Bu konularda büyük gelişmeler, şanslar kapınızda olacak. Yıl bitmeden ödüllerinizi ve hediyelerinizi almaya hazır olun!