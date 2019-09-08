Başak – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar finansal konular, kazançlar, alım satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. Nasıl daha iyi para kazanırım sorusuna cevap arayabilir, alım satım işleriniz varsa bu etki ile rahatlıkla işlerinizi yapabilirsiniz. Para, finans ve mali konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, önemli, toplantılar da söz konusu. Parasal konularda daha adil çözümler üretebilecek, olası kriz durumlarını politik bir şekilde yönetebileceksiniz. Para ile bağlantılı anlaşmalar yapmak için de güzel bir süreç.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte; kazançlarınızı biraz da olsa arttıracak ama diğer taraftan paranızı daha çok moda, kıyafet, tekstil, giyim, kuşam, güzelleşmek adına da harcayabilirsiniz. Sizler için sevdiğiniz insanlara güzel hediyeler vereceğiniz bir dönem başlıyor. Birazcık daha size mutluluk ve keyif verecek konular için para harcamaya başlayacaksınız. Ya da bir süredir finans alanında bir beklentiniz varsa Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte bu konularda da sizi mutlu edecek ve keyiflendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar, dikkat. Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Bu ilişki ve ortaklıklardaki aynı ve devam eden alışkanlıklar olabilir, tavır ve davranışlar olabilir ya da en kötü ihtimalle ilişki veya ortağın kendisi olabilir. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte özellikle aile, gayrimenkul, evlilik, ortaklık, anlaşmalarla ilgili konularda deneyimleyebilirsiniz bunları. Mesela gayrimenkul almak gibi bir niyetiniz var ise tapusu, iskanı gibi bir konuda, ya da satacaksanız ve bir komisyoncu ile anlaşacaksanız da kazıklanmadığınıza emin olun. Aile veya evliyseniz de eş ile ilgili hayal kırıklığı yaratacak bir durum meydana gelebilir. Beklediğiniz veya arzu ettiğiniz tepkileri alamayabilirsiniz. Parasal anlamda bir şeylere imza atacaksanız da dikkatli olmanızda fayda var. Maddeleri dikkatli okuyun, oyuna gelmeyin.