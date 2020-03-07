Başak – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta burcunuzda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Neptün sert etkiler gönderse de Jüpiter ise destekleyici konumda olacak. Bu Dolunay’da kendinizi sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilir, hayatınızda belki ortaklıklar ve ilişkilerle ilgili konularda bir şeyleri netliğe kavuşturmak istiyor olabilirsiniz ama bu pek mümkün görünmüyor.

Aksine ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. İşler pek de istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu dönem yeni ilişkiler ve ortaklıklar için de zemin pek uygun gözükmüyor. Jüpiter desteği ile finansal açıdan rahatlama, yatırım yapma, çocuklarla ilgili konularda güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak gibi bir niyetiniz var ise bu Dolunay destekleyici olabilir. Hobilerinize yönelmek, sizi mutlu edecek temalara hayatınıza daha fazla yer vermeye özen göstermelisiniz. Eğer işiniz yaratıcılık gerektiren bir iş ise, bu hafta bir iş teklifi ya da ekstra para kazanabileceğiniz bir durum oluşabilir.