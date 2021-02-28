Başak Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Dolunay burcunuzda ve sizi yeni kararlar almaya itiyor. Yaşamınızda size ağır gelen yüklerden kurtulabilir, yaşamınıza yepyeni bir yön verebilirsiniz.

Gelecek planlarınızda yeni başlangıçlar, kariyerde beklediğiniz konuların sonuçlanması, duygusal ilişkilerinizin netleşmesi dikkat çekecektir. Var olan birlikteliklerde sorunlar varsa çözüm yoluna gideceksiniz. Sağlığınıza, bağışıklığınıza önümüzdeki 15 gün dikkat edin. Venüs'ün Balık burcu seyahati devam ediyorken dış görüntünüzde değişimler yapmak isteyebilirsiniz.