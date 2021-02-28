Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Başak Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

1-7 Mart 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Şubat 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Dolunay burcunuzda ve sizi yeni kararlar almaya itiyor. Yaşamınızda size ağır gelen yüklerden kurtulabilir, yaşamınıza yepyeni bir yön verebilirsiniz.

Gelecek planlarınızda yeni başlangıçlar, kariyerde beklediğiniz konuların sonuçlanması, duygusal ilişkilerinizin netleşmesi dikkat çekecektir. Var olan birlikteliklerde sorunlar varsa çözüm yoluna gideceksiniz. Sağlığınıza, bağışıklığınıza önümüzdeki 15 gün dikkat edin. Venüs'ün Balık burcu seyahati devam ediyorken dış görüntünüzde değişimler yapmak isteyebilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
18 Şubat – 20 Mart Güneş Balık burcunda: Gri bulutlar dağılıyor
Satrün – Uranüs karesi: Ben eski ben değilim
11 Şubat Kova Yeniayı: Değişim dalgası