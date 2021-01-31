Başak Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

İş hayatınızda aksaklıklar, çalışma arkadaşlarınızla iletişime dikkat. Ekip çalışmalarında anlaşmazlıklar, müşterileriniz varsa gecikmeler oluşabilir.

Bilgi hırsızlıklarına karşı temkinli olun, yedekleyin. Yazışmalarınıza, mesaj ve maillerinize dikkat edin. Yeni iş başvuruları ve başlangıçları yapmayın, retronun bitimini bekleyin. Bu süreçte yapılan başlangıçlar uzun sürmez. Çalışmıyorsanız günlük düzeninizde ev ortamınızda yoğunluklar yaşanabilir. Hizmet aldığınız kişilerle iletişimde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Sağlığa dikkat edin, kronik problemler ortaya çıkabilir.