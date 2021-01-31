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Başak Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

1-7 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
31 Ocak 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

İş hayatınızda aksaklıklar, çalışma arkadaşlarınızla iletişime dikkat. Ekip çalışmalarında anlaşmazlıklar, müşterileriniz varsa gecikmeler oluşabilir.

Bilgi hırsızlıklarına karşı temkinli olun, yedekleyin. Yazışmalarınıza, mesaj ve maillerinize dikkat edin. Yeni iş başvuruları ve başlangıçları yapmayın, retronun bitimini bekleyin. Bu süreçte yapılan başlangıçlar uzun sürmez. Çalışmıyorsanız günlük düzeninizde ev ortamınızda yoğunluklar yaşanabilir. Hizmet aldığınız kişilerle iletişimde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Sağlığa dikkat edin, kronik problemler ortaya çıkabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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