Başak Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021

1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay iletişim dilinize dikkat çekiyor. Fevri ve keskin çıkışlara dikkat edin. Sürpriz seyahatler yapabilirsiniz. Eğitim temaları gündemde.

Kardeşler, yakın arkadaşlar, kuzen ve yakın akrabalarla ilgili meseleler, onların hayatında sürpriz gelişmeler meydana gelebilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, iletişim alanı hareketlenebilir. Satış pazarlama alanında çalışıyorsanız yoğun bir dönem olabilir. Araç değişimleri, teknolojik aletlerde bozulmalar yaşayabilirsiniz. Kariyerde sizi kısıtlayan alanlarda netleşmeler ve değişimler yaşanabilir.