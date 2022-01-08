Başak Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yönetici gezegeninizin retro hareketi sizi diğerlerinden daha fazla etkisi altına alacak. Meslek hayatınızla ilgili değişimlerden, yeni iş başvurularından kaçının.

Ani bir kararla iş değiştirmeyin. Bilgi hırsızlıklarına, yazılı sözlü mesajlarınıza dikkat etmelisiniz. Çalışma arkadaşlarınızla gerginlikler, teslim etmeniz gereken bir projenin gecikmesi meydana gelebilir. Teknolojik aletlerinizde bozulmalar yaşanabilir, bilgilerinizi yedekleyin. Kronik sağlık sorunlarınız bu dönem tetiklenebilir, temkinli olun. Günlük rutinlerinizde aksamalar, hizmet aldığınız kişilerle sorunlar yaşanabilir.