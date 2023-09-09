Başak Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023
11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yönetici gezegeninizin retrosu 15 Eylül itibariyle bitiyor. Bu ay geçmiş konuların toparlanması, sorumluluklarınızın artışı, çaba isteyen kariyer girişimleri öne çıkabilir. Ayın ikinci yarısı kendinizi daha rahat ifade edebilir, iletişimde hız kazanabilir, planlarınız hayata geçirmek için adım atabilirsiniz.
Yurtdışı, şehir dışı bağlantılı konularda beklediğiniz durumlar varsa yoluna girebilir, siz yeni adımlar atabilir, eğitim başvuruları yapabilir, eğitim verebilir ve çeşitli seminerlere katılabilirsiniz. Sabır gösterdiğiniz konuların ödülünü alabilirsiniz. Gelirleriniz konusunda yaşadığınız baskı azalabilir, kaynaklarınızda artış yaşanabilir. Yeni teklifler alabilir, yeni insanlarla tanışabilir, ortaklıklara girişebilir, kariyerde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Seyahatler gündeme gelebilir. Alışkanlıklara, bağımlılıklara, genel günlük düzeninize, beslenmenize, uykunuza özen göstermelisiniz.