Başak Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Kazançlarınız, harcamalarınız, yatırımlarınız ocak ayı boyunca ön planda olacak.

Gelir giderlerinize, yapacağınız harcamalara karşı temkinli olmanızda fayda var. Borsa, döviz gibi spekülatif piyasalarda yatırımlarınız varsa riske girmeden dikkatli hareket etmek gerekiyor. Mars motivasyonunuzu arttıracaktır. Yurtdışı bağlantılı işler, ticari girişimler, sosyal medya konularında aktif olurken, beklenmedik bazı sorunlar da söz konusu olabilir. Hukuksal konularda gündemleriniz varsa sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz.