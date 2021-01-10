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Başak Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
10 Ocak 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Kazançlarınız, harcamalarınız, yatırımlarınız ocak ayı boyunca ön planda olacak.

Gelir giderlerinize, yapacağınız harcamalara karşı temkinli olmanızda fayda var. Borsa, döviz gibi spekülatif piyasalarda yatırımlarınız varsa riske girmeden dikkatli hareket etmek gerekiyor. Mars motivasyonunuzu arttıracaktır. Yurtdışı bağlantılı işler, ticari girişimler, sosyal medya konularında aktif olurken, beklenmedik bazı sorunlar da söz konusu olabilir. Hukuksal konularda gündemleriniz varsa sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
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