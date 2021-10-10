Başak Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sorumluluk sahibi, çalışkan ve pratik zekâya sahiptir. Detaycı, analizci, eleştireldir. Her konuyu araştırmak ve bilgi sahibi olmak ister.

Düzenli ve tertiplidir. Yarım kalmış konuları ustaca halleder ve takıntılı derecede detaycı davranabilir. Bir şeyi defalarca kontrol edebilir. Çevresine çok soru sorar ve irdeler. Yapılacaklar listesi uzundur. Rutinleri önemlidir. Mükemmeliyetçidir. Her şeyi kolay kolay beğenmez. Sinir sistemi rahatsızlıkları, uyku problemleri yaşayabilir. Bağırsaklara, beslenme düzenine dikkat etmelidir. Kuruntudan kaçınmalıdır.