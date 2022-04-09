Başak Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022

11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık, duygusal birliktelikler alanında bazı şans ve değişimler hayatınıza gelebilir.

Kadersel bazı bitişler, başlangıçlar gündeme gelirken, evlilikle ilgili sorunlar çözümlenebilir, yeni bir ortaklık girişimde bulunabilirsiniz. Maddi anlamda büyüme imkanıyla karşılaşabilirsiniz. Kariyerde yeni fırsatlar, yeni anlaşma ve girişimler, sosyal çevrenin genişlemesi söz konusu olabilir. Kavuşum açık düşmanlıklara karşı dikkate davet ediyor. Ruhsal bazı terapiler, danışmanlıklar için şanslı bir dönem.