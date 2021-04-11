Başak Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Maddi konularda yeni girişimler yapmak isteyebilirsiniz.

Kimileriniz yeni yatırım kararı alırken, kimileriniz için Yeniay yeni kredi başvuruları, vergi yapılandırmaları, nafaka, miras ve ödemeler şeklinde ortaya çıkabilir. Burada sorunlar yaşıyorsanız çözüm imkânlarıyla karşılaşabilirsiniz. İş ortaklıklarında, eşten gelen ortak paylaşımlardaki kazançlarda değişimler meydana gelebilir. Motivasyonunuz adına kendinize zaman ayırın. Önümüzdeki 15 gün korku, endişe ve kuruntular artabileceğinden ruhsal ve fiziksel sağlığınıza, ailenizin sağlığına karşı dikkatli olun.