Başak Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021
13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aşk ilişkileri, flörtler Venüs gerilemesiyle değer duygusunu, sevme sevilme temalarına gölge düşürebilir. Geçmiş konular açılabilir, sorunlar büyüyebilir.
Yanlış kararlar almaya müsait olunacağından keskin kararlar vermeyin. Gereksiz kıskançlıktan kaçının. Eski aşklardan dönüşlere dikkat edin, retroyla gelen retroyla gider unutmayın. Ani flört başlangıçlarına girişmeyin. Yeteneklerinizi değerlendirin. Yaratıcılığınız artacaktır. Çocukları olanlar için ilişkilerde anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız hamilelik için riskli döne mlerdir, temkinli olun. Yatırımlara paranıza dikkat edin, keyfi harcamalar artabilir.