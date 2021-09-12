Başak Haftalık Burç Yorumu / 13 Eylül – 19 Eylül 2021

13 Eylül – 19 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs Akrep transiti iletişiminizi, yeni fikirleri, işbirliklerini ortaya çıkartabilir, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, imzalık işler ön plana gelebilir.

Her ne kadar bu yolculuk 7 Ekim'e devam etse de 26 Eylül'de başlayacak Merkür retrosu tüm başlangıçları imzaları ve yenilikleri dikkatle ele almanızı salık veriyor. Kardeşleriniz, yakın arkadaşlar, yakın akrabalarla ilgili ortak gündemler, paylaşımların artması, onların yaşamlarında önemli gündemler meydana gelebilir. Ticari girişimlerle ilgili fırsatlarla karşılaşabilir ,yeni tanışmalar gündeme gelebilir.