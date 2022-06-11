Başak Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022
13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yay dolunayı ev, yuva, aile alanında bazı değişimleri meydana getirebilir. Yer, şehir değişimleri, taşınmak, ailenizin yer değişimi gibi konular öne çıkabilir.
Ailenizin yanından ayrılabilir, kendi düzeninizi kurmak adına adımlar atmak isteyebilirsiniz. Gayrimenkul, toprak alım satımları, ev ya da işyeri kiralama gibi beklentiler sonuçlanabilir. Kariyerinizde bir değişim, toplumsal statünüzde evlilik ya da ayrılık kararları gibi gündemlerle karşılaşabilirsiniz.