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Başak Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma: 08:46 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
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Başak Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

Yay dolunayı ev, yuva, aile alanında bazı değişimleri meydana getirebilir. Yer, şehir değişimleri, taşınmak, ailenizin yer değişimi gibi konular öne çıkabilir.

Ailenizin yanından ayrılabilir, kendi düzeninizi kurmak adına adımlar atmak isteyebilirsiniz. Gayrimenkul, toprak alım satımları, ev ya da işyeri kiralama gibi beklentiler sonuçlanabilir. Kariyerinizde bir değişim, toplumsal statünüzde evlilik ya da ayrılık kararları gibi gündemlerle karşılaşabilirsiniz.

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