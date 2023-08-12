Başak Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023

14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Lilith etkili bir Yeniayla arkanızdan çevrilebilecek dolaplara, yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren insanlara karşı dikkatli olmalısınız. Özel konularınızı önümüzdeki 10 gün herkesle paylaşmayın.

Bazı kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz. Yasal konularda bazı beklenmeyen gelişmeler yaşanabilir. Kontrol dışı bir alanda gerçekleştiği için karşınıza çıkan olaylara kadersel olarak bakmalısınız. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza özen gösterin. Bazı tedaviler, kontroller gündeme gelebilir. Alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Geleceğiniz adına hayata farklı pencereden bakmaya başlayacaksınız. Uzaklardan gelecek haberler, satış, pazarlama, uluslararası ticaret gibi konularda beklenmedik koşullar olabilir ancak uzun vadede kendi lehinize gelişebileceğiniz unutmayın. Seyahate çıkabilirsiniz.