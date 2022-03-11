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Başak Haftalık Burç Yorumu / 14 Mart – 20 Mart 2022

14 Mart – 20 Mart 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma: 20:31 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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Başak Haftalık Burç Yorumu / 14 Mart – 20 Mart 2022

Dolunay burcunuzda. Hem kendi yaşamınız, hem partner ya da eşinizin yaşamıyla ilgili değişimler yaşanabilir.

Hedeflerinizi ortaya koyabilir, planlarınızı çevrenize duyurabilir, emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Diğer yandan Neptün etkisi yeni başlamayı düşündüğünüz ilişkiler ve ortaklıklar adına temkine davet edecek. Kararlarınızda belirsizlikler yaşanabilir. Fiziksel görünümünüzde değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili dikkatli olmalısınız. Beslenme düzeninizi, rutinlerinizi değiştirebilirsiniz.