Başak Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Psikolojik ve fiziksel sağlığınız, tedavi ve kontroller önümüzdeki 15 gün boyunca ön plana çıkabilir. 12. Evinizde meydana gelecek dolunay sizi içe dönmeye itebilir.

Yalnız kalmak, kendinizi kalabalıklardan soyutlamak isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız hareketleniyor. Yüzleşmeler yaşanabilir. Gizli düşmanlıklara, arkanızdan çevrilebilecek işlere dikkat edin. Bazı sırlar açığa çıkabilir, birlikte çalıştığınız bazı kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Meslek hayatınızda bazı değişimler, hizmet aldığınız kişilerle yol ayrımları yaşanabilir.