Başak Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023
16-22 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yönetici gezegeniniz Merkür'ün geri hareketini bitirmesi aşk, partner ilişkileri ve sosyal ilişkilerde yanlış anlaşılmaları, yahut anlaşmazlıkları bitirecektir. Var olan sorunlar çözümlenebilir.
Çocuklarınızın eğitim hayatları, işi, genel düzenlerinde aksilikler yaşadıysanız ya da yeni planlarınız varsa yoluna koyabilirsiniz. Romantik bir flört başlayabilir. İş, kariyer ve hedefleriniz açısından yeni adımlar atma dönemi. Harekete geçmekten korkmayın. Terfi, zam alabilir, günlük rutinlerinizi düzene sokabilir, iş arıyorsanız bulabilir, görüşmeler yapabilirsiniz.