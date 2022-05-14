Başak Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kardeşler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlarınızla ilişkilerinizde değişimler yaşanabilir. Onların hayatlarındaki yeniliklere dahil olabiliriniz.

Kardeşinizin evliliği, bebek haberi, sağlık sorunları gündeme gelebilir. Kendi işinizi kurmak, yurtdışı bağlantılı ticaret, müşterilerle ilgili bazı aksaklıklar yaşanabilir. Hukuksal bazı başlangıçlar ve sonlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Akademik eğitimler, sınavlar, tez ve projelerle ilgili yenilikler, ortak kazançlardan şanslar, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi söz konusu olabilir, tazminat alabilirsiniz.