Başak Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Jüpiter Balık seyahati tüm ikili ilişkilerinizi öne çıkartıyor. Sizin için önemli bir dönem başlıyor.

Çevrenizden destek görecek ve yardım alacaksınız. Duygusal ilişkiler, evlilik, ortaklık konuları adına yeni başlangıçları gündeme getirebilir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni işlere el atmak, sosyal çevreyle bir arada olmak gibi konular öne çıkabilir. Eşinizin ya da partnerinizin yaşamıyla ilgili güzel gelişmeler, kaynakların artışı, ticari işlerinizde iş birlikleri meydana gelebilir. Hukuksal konularda gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.