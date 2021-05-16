Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Başak Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

17 – 23 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
16 Mayıs 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Jüpiter Balık seyahati tüm ikili ilişkilerinizi öne çıkartıyor. Sizin için önemli bir dönem başlıyor.

Çevrenizden destek görecek ve yardım alacaksınız. Duygusal ilişkiler, evlilik, ortaklık konuları adına yeni başlangıçları gündeme getirebilir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni işlere el atmak, sosyal çevreyle bir arada olmak gibi konular öne çıkabilir. Eşinizin ya da partnerinizin yaşamıyla ilgili güzel gelişmeler, kaynakların artışı, ticari işlerinizde iş birlikleri meydana gelebilir. Hukuksal konularda gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası