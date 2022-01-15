Başak Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hedeflerinizle ilgili tohum atıp beklediğiniz konularda sonuçlanma, bazı plan ve projelerin tamamlanması gündeme gelebilir.

Yeni sosyal çevre, arkadaşlarınızla planlar, grup çalışmalarına dahil olmak gibi etkiler söz konusu olabilir. Yakın bir arkadaşınıza yardım eli uzatabilir, ya da bazı arkadaşlarınızla yanlış anlaşılma kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayalım. Yeni tekliflere açık olacak ve çevrenizden destek göreceksiniz. Yeni projelere dahil olabilirsiniz. Aşk hayatınızda dönüşümler yaşanabilir, çocuklarınızla ilgili bazı sorumluluklar sizi yorabilir.