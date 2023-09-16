Başak Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023
18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yeniay burcunuzda. Yönetici gezegeninizin düz harekete geçişi uzun zamandan beri sizi sıkıştıran konularda rahatlama getirecek. Durmuş, bekleyen işleriniz hız kazanabilir, haberler gelebilir.
Hayatınızla ilgili önemli kararlar almaya hazır olun. Yeni bir işe başlayabilir, iş temponuza yenilik katabilir, hedeflerinize yönelebilir, kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Sosyal medya, basın, tanıtım gibi girişimlerde bulunabilir, sözleşme yapabilir, teklif alabilirsiniz. Sağlığınıza, beslenmenize dikkat edin, sağlık kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Kendinizi geliştirmek, eğitim almak, yaşama düzen getirmek adına bu 10 günlük dönemi güzel değerlendirin.