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Başak Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Ocak 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Ocak 2021

18-24 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
17 Ocak 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Ocak 2021

İş hayatınız, çalışma koşullarınız mercek altında olacak. Sorumluluklarınız artıyor.

Çok çalışacak ve düzeninizi oturtmak adına çaba göstereceksiniz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte yeni projeler, yeni planlar yapabilirsiniz. İş arıyorsanız yeni görüşmeler gündeme gelebilir. Yaşamınızdaki dönüşüm bazı zorlukları ortaya çıkarsa da kariyerde yeni haberler ve fırsatları karşınıza getirebilir. Sağlık konularına dikkat edin. Yoğunluktan kaynaklı stresler yaşanabileceğinden bağışıklığınıza beslenmenize özen gösterin.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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