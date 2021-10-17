Astroloji - Başak Haftalık Burç Yorumu

Başak Haftalık Burç Yorumu / 18 Ekim – 24 Ekim 2021

18 Ekim – 24 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Başak Haftalık Burç Yorumu / 18 Ekim – 24 Ekim 2021

Koç Dolunayı finansal konulara ışık tutuyor. Ortak kazançlar, eşinizin geliri, ödemeler, nafaka, miras, borç konuları gündeminizde yer alabilir.

Kredi başvurusu yapabilir, yatırımlar konusunda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Harcamalara önümüzdeki 15 gün dikkat edin, kontrolünüz dışında ortaya çıkan bazı ödemeler önünüze gelebilir. Kaynaklarınız konusunda riskten uzak durmalı , paranızı doğru yönetmelisiniz. Sağlıkla ilgili bazı operasyonlar, tedaviler, şifalanma yaşayabilirsiniz.