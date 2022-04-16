Başak Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022
18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 15 gün finans konuları, eşinizin iş hayatı, kaynakları, sizin elinize geçen ortak gelirler öne çıkacaktır.
Bunun yanı sıra alım satım, miras, tazminat, sigorta, nafaka konularında tamamlanma yaşanabilir. Bütçenizi düzenleyebilir, yatırım yapmak isteyebilir, borcunuzu kapatabilir, zam, terfi alabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilir, ortaklık kararı alabilirsiniz.