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Başak Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Başak Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

Yönetici gezegeniniz Merkür ve Güneş'in Aslan burcu yolculuğu planlarınızda, iş projelerinizde değişimleri ortaya çıkartabilir.

Kariyerde kimileriniz için işten ayrılık ya da sorumlulukların getirdiği yorgunlukla alıştığınız düzenden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Önümüzdeki 1 ay boyunca enerjiniz düşebilir, inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz. Kimseyle paylaşılmayan, arka planda yürütmek istediğiniz iş ve hedefleriniz olabilir. Aile ve eşle paylaşılan ortak kazançlar ve yatırım planlarınız varsa öne çıkacaktır.
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