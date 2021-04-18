Başak Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Önümüzdeki 1 ay motivasyonunuz yükseliyor. Uranüs etkileşimli gezegen geçişleri size sürprizli başlangıçları getirebilir.

Maneviyatınız yükseliyor. Kimileriniz için eğitimler adına yeni başlangıçlar, online seminerler, yurtdışı eğitimleri gibi konular öne çıkabilir. Yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa yeni gelişmeler, yeni anlaşmalar söz konusu olabilir. 23 Nisan'da yönetici gezegeniniz Merkür'ün Uranüs'le kavuşumu sürpriz aşkları önünüze getirirken, hukuki konular, dava, mahkeme, evrak gibi girişimlerde beklenmedik gelişmeleri yaşamınıza getirebilir.