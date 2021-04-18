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Başak Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Önümüzdeki 1 ay motivasyonunuz yükseliyor. Uranüs etkileşimli gezegen geçişleri size sürprizli başlangıçları getirebilir.

Maneviyatınız yükseliyor. Kimileriniz için eğitimler adına yeni başlangıçlar, online seminerler, yurtdışı eğitimleri gibi konular öne çıkabilir. Yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa yeni gelişmeler, yeni anlaşmalar söz konusu olabilir. 23 Nisan'da yönetici gezegeniniz Merkür'ün Uranüs'le kavuşumu sürpriz aşkları önünüze getirirken, hukuki konular, dava, mahkeme, evrak gibi girişimlerde beklenmedik gelişmeleri yaşamınıza getirebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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