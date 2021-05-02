Başak Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür'ün İkizler burcu seyahati iş hayatınızda alacağınız yeni kararlar, bazılarınız için yeni iş arayışları, iş değişikliklerini öne çıkarabilir.
Yeni teklifler alabilir, otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Kariyerde beklediğiniz haberler varsa bu dönem gelebilir. Hayatınızda değişim istediğiniz bir dönemdesiniz. Evlilik, çocuk sahibi olma kararları, aileyle, ebeveynlerinizle ortak konular gündeminize yerleşebilir. Geçen hafta gerçekleşen Akrep dolunayının etkisi devam ediyor. Geleceğe yönelik sağlam kararlar almalısınız.