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Başak Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

2 – 9 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
2 Mayıs 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür'ün İkizler burcu seyahati iş hayatınızda alacağınız yeni kararlar, bazılarınız için yeni iş arayışları, iş değişikliklerini öne çıkarabilir.

Yeni teklifler alabilir, otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Kariyerde beklediğiniz haberler varsa bu dönem gelebilir. Hayatınızda değişim istediğiniz bir dönemdesiniz. Evlilik, çocuk sahibi olma kararları, aileyle, ebeveynlerinizle ortak konular gündeminize yerleşebilir. Geçen hafta gerçekleşen Akrep dolunayının etkisi devam ediyor. Geleceğe yönelik sağlam kararlar almalısınız.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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