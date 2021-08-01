Başak Haftalık Burç Yorumu / 2 Ağustos – 8 Ağustos 2021

2 Ağustos – 8 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Mars 15 Eylül'e kadar burcunuzda. Enerjiniz yükseliyor. Hedeflerinizin peşinden gidebilirsiniz.

Yapmak istediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz konulara dair gökyüzü sizi destekliyor. İlişkilerde biraz aceleci ve eleştirel bir tutum içinde olabilirsiniz. Sağlık konusunda tansiyon, dolaşım, sindirim sistemiyle ilgili bazı hassasiyetler ortaya çıkabilir. Kariyer konusunda sorumluluklar artarken, size yeni iş görüşmeleri ve bağlantılarını ortaya çıkartabilir. Merkür'ün Aslan burcu seyri gizli düşmanlıklar, arkadan çevrilen işlere doğru uyarıyor.