Başak Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Başak burcunun son 10 gününde doğduysanız, sizin için önemli bir Dolunay.

Meslek hayatınızda bazı beklediğiniz imkânlar, başvurulardan geri dönüşler, bazı yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Dolunayla birlikte bugün Venüs gerilemesi başlıyor, yeni başlangıçlara, atacağınız imzalara, şartlarınıza yine de dikkat edin. Özel hayatınızla ilgili önemli kararlar, görev ve pozisyon değişimleri, üstlerinizden destek, yeni teklifler gündeminizde yer alabilir. Sosyal medya, ticari konular, iletişim, yazmak, eğitim, ulaşım konularında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Beraber çalıştığınız kişilerden destek görebilirsiniz.