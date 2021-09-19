Başak Haftalık Burç Yorumu / 20 Eylül – 26 Eylül 2021

20 Eylül – 26 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Tüm ilişkileriniz Dolunay'ın ışığıyla öne çıkıyor. Hayatınızı düzene koymak isteyecek, yapmak istediklerinizi gerçekleştirme yoluna gideceksiniz.

Duygusal ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bu kimileriniz için evlilik, kimileriniz için boşanma ya da ayrılık şeklinde ortaya çıkabilir. Yeni ortaklık girişimlerinde bulunabilir, ya da sürüncemede giden bir ortaklığı sonlandırma kararı alabilirsiniz. Eş ve partnerinizin hayatıyla ilgili de bazı sürprizli dönüşümler meydana gelebilir.