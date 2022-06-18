Başak Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022
20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Dikkat çekeceğiniz sosyal bir dönem. Hayatınıza hareket gelecek, iletişim trafiğiniz yoğun olacaktır. Müşteriler, yazılı sözlü iletişimin artması, iş değiştirme, yeni iş görüşmeleri, sözleşme ve anlaşma gündeme gelebilir.
Keyfi harcamalar artabilir. Nafaka, kredi, vergi, eşinizin kazancı, ev alım satımı konuları öne çıkabilir. Beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgili kronik rahatsızlıklar nüksedebilir. Güneş Yengeç yolculuğuyla hedefler ve beklentileriniz için harekete geçirebilir, yeni çevrelere girebilir, yeni projelere dahil olabilirsiniz.