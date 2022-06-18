Abone Ol

Başak Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Başak Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

Dikkat çekeceğiniz sosyal bir dönem. Hayatınıza hareket gelecek, iletişim trafiğiniz yoğun olacaktır. Müşteriler, yazılı sözlü iletişimin artması, iş değiştirme, yeni iş görüşmeleri, sözleşme ve anlaşma gündeme gelebilir.

Keyfi harcamalar artabilir. Nafaka, kredi, vergi, eşinizin kazancı, ev alım satımı konuları öne çıkabilir. Beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgili kronik rahatsızlıklar nüksedebilir. Güneş Yengeç yolculuğuyla hedefler ve beklentileriniz için harekete geçirebilir, yeni çevrelere girebilir, yeni projelere dahil olabilirsiniz.

21 Haziran - 22 Temmuz Güneş Yengeç burcunda: Kalbinde ne saklı? İlginizi Çekebilir 21 Haziran - 22 Temmuz Güneş Yengeç burcunda: Kalbinde ne saklı?