Başak Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yönetici gezegeniniz burcunuzda geriliyor. Sizin için önemli 23 günlük bir dönem başlıyor. Hayattan ne beklediğinizi iyi gözlemleyin, içe dönün, yarım kalmış işleri toparlayın ve retro bitiminde hayata geçirin. İkili ilişkileri gözden geçirecek, size iyi gelmeyen birlikteliklere nokta koymak isteyeceksiniz.

Retro zamanı verilen ayrılık kararı kesinlik arz etmeyebilir, bunu unutmayın ve radikal kararlardan kaçının. Duygusal ve hassas hissedebilir, geçmişe özlem duyabilir, geçmiş sevgililerden mesajlar alabilirsiniz. Kendinizi yanlış ifade edebilir, karşı tarafı yanlış anlayabilirsiniz. Sorunları görmezden gelmeyip sağlıklı bir şekilde ele elmanız sonrası için size yarar getirecektir. Kime güveneceğinize, aldatılmalar, aldanmalara karşı temkinli olun.