Başak Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022

21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Çok çalışacağınız ve koşturacağınız bir hafta. Burcunuzda dün gerçekleşen Dolunayın etkisiyle hayatınızda fark etmediğiniz bazı konuların aydınlandığına şahit olacaksınız.

Şartlarınız, yaşam koşullarınızla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Neptün etkisiyle bazı karışıklıklar yaşayabilir, güven sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. 20 Mart itibariyle odağınız para konularında olacak, kredi, vergi, sigorta, miras, tazminat ve ortak kazançlarla ilgili bütçenize vurgu yapacaktır. Yatırım, alım satım, gelir giderinizle ilgili yeni kararlar verebilirsiniz.