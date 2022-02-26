Başak Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022
21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
İkili ilişkiler önümüzdeki 15 gün mercek altında olurken, evliliğinize ilgili konular, eşinizin işi, eşinizin hayatı ve genel planlarınızı öne çıkacaktır.
Aşk ilişkilerinde sorunları düzeltebilir, yeni ortaklık başlangıçları yapabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Kariyerde yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Jüpiter kavuşumu hukuksal konularınız varsa size beklediğiniz desteği sunabilir. Neptün ise beklentilerinizi minimum düzeyde tutmanız konusunda uyarıyor.