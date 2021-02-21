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Başak Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

22-28 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
21 Şubat 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

1 ay boyunca ikili ilişkiler, ortaklık, sosyal ilişkiler ön planda olacak.

Merkür retrosu 21 Şubat itibariyle bittiğinden yeni anlaşma ve sözleşmelere başlangıç yapabilirsiniz. Ticari hayatınızda yeni gelişmeler olabilir. Fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Çevrenizden destek alacağınız bir dönem. İlişkinizi ciddiyete taşıma ya da evlilik kararı verebilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Ortaklıklar konusunda yeni başlangıçlar ortaya çıkabilir. Akışa teslim olmayı öğrenmeli, empati duygusuyla hareket etmelisiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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