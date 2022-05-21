Başak Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022

23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş İkizler geçişi kariyerde yeni planları, fikirleri ön plana çıkartacak. Yeni iş imkânları, toplumsal statüde değişimler yaşanabilir. Kendinizi ön plana çıkartabilir, toplum önünde dikkat çekebilirsiniz.



Yönetici gezegeninizin retrosu devam ederken, hedeflediğiniz şeyleri planlayın, yalnız acele etmeyin. Yarım kalmış işlerinize odaklanın. Çalışma ortamınızla ilgili değişim, düzeninizle ilgili baskı ve sorumluluklar artabilir. Mars‘ın Koç burcu geçişi ortak kazançlarda hareketlenme, kredi çekmek, banka, miras, aile, eşten gelen maddi destekler ve yatırımlar açısından yoğun gündemleri getirebilir.