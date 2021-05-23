Başak Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Ay tutulması aile, ev, yuva konularında tamamlanmalar meydan getirecektir.

Önümüzdeki 6 ay yaşam yerinizi değiştirme, taşınma, ev almak, şehir ve ülke değişimi gibi kararları meydana getirebilir. Aile içinde çözülemeyen konuların masaya yatırılıp sonuçlanması ön plana çıkabilir. Aile ve ebeveynlerle ilgili sağlık konularında bazı pürüz ve sorumluluklar gündeminize gelebilir. Miras ve gayrimenkul konularında dönüşümler, ilişkiler, kariyer ve evlilikle ilgili dönüşümler ortaya çıkarken, beklentilerinizin değiştiğine şahit olacaksınız. Yeni başlangıçlara hazır olun.