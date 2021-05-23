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Başak Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Ay tutulması aile, ev, yuva konularında tamamlanmalar meydan getirecektir.

Önümüzdeki 6 ay yaşam yerinizi değiştirme, taşınma, ev almak, şehir ve ülke değişimi gibi kararları meydana getirebilir. Aile içinde çözülemeyen konuların masaya yatırılıp sonuçlanması ön plana çıkabilir. Aile ve ebeveynlerle ilgili sağlık konularında bazı pürüz ve sorumluluklar gündeminize gelebilir. Miras ve gayrimenkul konularında dönüşümler, ilişkiler, kariyer ve evlilikle ilgili dönüşümler ortaya çıkarken, beklentilerinizin değiştiğine şahit olacaksınız. Yeni başlangıçlara hazır olun.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası