Başak Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022

24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yurtdışına taşınmak, yurtdışı bağlantılı işler, eğitimler, yabancı biriyle evlenmek, şehir, ülke değişimleri gibi konular önümüzdeki 1,5 yıl öne çıkabilir.

Gelecek hedefleriniz adına vizyonunuzu genişleteceksiniz. Hayata bakışınız değişiyor. Yeni ticari girişimlerde bulunabilir, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Birikime gideceksiniz. Basın yayın, sosyal medya, uluslararası ticaret, kitap yazmak gibi yeteneklerinizden gelir elde edebilirsiniz. Kardeşler ve yakınlarla olan ilişkileriniz sınavlardan geçebilir.