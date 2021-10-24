Başak Haftalık Burç Yorumu / 25 Ekim – 31 Ekim 2021

25 Ekim – 31 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş Akrep transiti yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız konularını öne çıkartacak.

İletişim alanınız hareketlenirken, yeni planlar, yeni projeler yapabilir, yeni kişilerle tanışabilir, kısa seyahat kararı alabilirsiniz. Kimileriniz için yeni eğitimler, kimileriniz için Merkür retrosu bittiği için sözleşme, anlaşma, yeni imzalı konular gündeme gelebilir. Koç Dolunayının etkileri devam ederken ortak harcamalar ve kazançlarınızla ilgili netleşmeler yaşanabilir.