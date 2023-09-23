Başak Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023

25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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23 Eylül itibariyle kaynaklar, kazancınız, ek gelirler, gelir gider tablonuz mercek altında olacak. Ortaklı işler, varsa aileyle birlikte paylaşılan paralar, eşin gelirinde değişimler söz konusu olabilir. Tazminat, vergi yapılandırması, emeklilik, nafaka, miras, kredi gibi konularda tamamlanmalar yaşayabilirsiniz.

Bir kredi bekliyorsanız cevabı gelebilir, alamadığınız bir para elinize geçebilir. Ruhsal ve bedensel anlamada zaman zaman krizler yaratabilecek ancak sonucunda sizi büyüten ve farkındalık kazandıracak etkiler gündemde. Çıkan krizleri fırsata çevirmek elinizde. Kariyerde kendinizi geliştirebilir, bilginizi genişletebilir, araştırmalar yapabilir ve daha fazla profesyonelleşebilirsiniz. Terapi danışmanlık alabilir, sağlık kontrollerinizi yaptırabilir, size iyi gelmeyen kişi ve duygulardan arınabilirsiniz. Temizlik zamanı. Kaygı ve korkularınızı ele alarak bunları dönüştürmenin yollarını arayabilirsiniz.