Başak Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022
25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Uranüs yaşam şeklinizi hayata bakışınızı sorgulatabilir, sizi bildiğinizin ötesinde farklı olana yönlendirebilir. Tutulma ilişkilerde yeni başlangıçları, yeni birliktelikleri yaşamınıza katabilir.
Birlikteliklerinizde sorunlarınızı çözebilir, yardımlaşma ve şefkat teması öne çıkabilir. İş teklifi alabilir, cesur kararlar alabilirsiniz. Mesleki rekabet artabilir. Yurtdışına yerleşmek, yurtdışı eğitim, akademik başvurular konusunda destekler alabilirsiniz. Bir seyahat aşkı getirebilir. Yabancı ortaklıklar, yurtdışı ticaret alanında işbirlikleri gerçekleşebilir. Uzaklara, farklı rotalara, farklı kültürlere doğru yolculuk edebilirsiniz.