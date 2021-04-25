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Başak Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Başak Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

26 Nisan – 2 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
25 Nisan 2021
Başak Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

İletişim, karar ve planlarınız öne çıkıyor. Fikirlerinizde değişimler, gelecek planlarınızda farklılıklar ortaya çıkabilir.

İşinizle ya da yaşam düzeninizle ilgili uzun süredir kurguladığınız değişimleri parasal kaynaklarınızı da düşünerek temkinli ilerletmelisiniz. Bu dönem tartışmalardan uzak durun, sakin kalın. Kardeş, yakın çevre, kuzen, yakın akraba ve arkadaşlarınızın hayatında önemli konu ve gelişmeler ortaya çıkabilir. Yeni anlaşma ve sözleşmeler, ticari konularda netleşmeler yaşanabilir. Yeni bir eğitim kararı, küçük seyahatler gündeme gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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