Başak Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

İletişim, karar ve planlarınız öne çıkıyor. Fikirlerinizde değişimler, gelecek planlarınızda farklılıklar ortaya çıkabilir.

İşinizle ya da yaşam düzeninizle ilgili uzun süredir kurguladığınız değişimleri parasal kaynaklarınızı da düşünerek temkinli ilerletmelisiniz. Bu dönem tartışmalardan uzak durun, sakin kalın. Kardeş, yakın çevre, kuzen, yakın akraba ve arkadaşlarınızın hayatında önemli konu ve gelişmeler ortaya çıkabilir. Yeni anlaşma ve sözleşmeler, ticari konularda netleşmeler yaşanabilir. Yeni bir eğitim kararı, küçük seyahatler gündeme gelebilir.