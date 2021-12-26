Başak Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Evlilik, ortaklık, tüm ilişkileriniz Jüpiter balık yolculuğuyla desteklenecek.

29 Aralık 2021- 11 Mayıs 2022 arasında yeni bir ortaklık başlangıcı yapabilir, evlilik teklifi alabilir ya da birlikteliğinizi ciddiyete taşımak isteyebilirsiniz. Bu kimileri için yolunda gitmeyen birliktelik ve evliliği sonlandırmak şeklinde de öne çıkabilir. Gökyüzü tüm olumsuz durumları kolaylıkla halletmeniz konusunda destekleyecektir. Çevrenizden yardım alabilir, yeni insanlarla tanışabilir, yeni teklifleri değerlendirebilir, yeni çevrelere girebilirsiniz. Bereketiniz artıyor.