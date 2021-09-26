Başak Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021

27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yönetici gezegeniniz Merkür 27 Eylül- 18 Ekim Retro harekette. Kazançlarınız, maddi alanınız gündemde olurken, gelir gider dengenizde, kariyerde bazı aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.

Beklediğiniz paranın elinize geçmemesi, beklediğiniz bir haberin gelmemesi, yapmak istediğiniz anlaşmaların ertelenmesi söz konusu olabilir. Sürpriz borçlarla karşılaşabilirsiniz. İnternet alışverişlerinize bu dönem dikkat edin. Yeni işe başlamayın, iş değiştirmeyin, mecbursanız şartlarınızı, kontratınızı iyice gözden geçirin. Mülk almayın ve satmayın.